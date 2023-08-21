Китайский консул назвал условия отмены визы при поездке в КНР для российских туристов: безопасность и урегулирование с мигрантами

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В будущем визы между Россией и Китаем могут быть полностью упразднены. Сообщает об этом "Турпром".

Фото: "Great Wall of China" by matt512 is licensed under CC BY 2.0.

Представители китайской стороны высказали условия для осуществления этой полной отмены. По словам Чэня Божуя, консула-атташе КНР в Казани, который выступил на VI Глобальном форуме молодых дипломатов, визы в Китай в перспективе могут быть полностью отменены. Дипломат подчеркнул, что уже были отменены визы для групп туристов, и он уверен, что данная тенденция будет продолжаться.

Однако Чэнь Божуй подчеркнул, что для реализации этой идеи существует одно важное условие, связанное с обеспечением безопасности и урегулированием вопросов, связанных с мигрантами, особенно на Дальнем Востоке. Для того, чтобы обеспечить контроль над ситуацией, необходимо решить эти вопросы.

С начала августа между Россией и Китаем были возобновлены первые групповые безвизовые туристические поездки. Максим Решетников, глава Минэкономразвития России, отметил, что был проведён обмен перечнями туроператоров, все необходимые процедуры завершены, в ближайшее время ожидается прибытие первых туристических групп.

Не стоит забывать также, что Иран также выразил готовность к более радикальным шагам, включая полную отмену визового режима, в рамках безвизового группового обмена. Посол Исламской Республики Иран в РФ, Казем Джалали, подчеркнул, что в будущем возможно полное отсутствие необходимости во въездных документах для российских туристов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.