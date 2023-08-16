Недавно объявленная кампания турецких властей по борьбе с незаконной арендой жилья уже началась. Теперь стартовали рейды, направленные на выявление и пресечение незаконных квартиросдатчиков. Это важный шаг для обеспечения безопасности граждан и туристов, а также поддержания порядка в жилищной сфере, пишет "Турпром".
Первые рейды уже состоялись в одном из самых популярных районов Стамбула — Фатих. Именно здесь расположены многие известные туристические достопримечательности, привлекающие внимание гостей со всего мира. Власти обращают особое внимание на незаконную аренду, которая создаёт проблемы с безопасностью и порядком в этом живописном районе.
Чтобы бороться с незаконной арендой и обеспечить безопасность жильцов и туристов, муниципалитет района применяет эффективные методы. Один из них — информационные транспаранты, размещённые в различных частях района. На них призывают граждан сообщать о зданиях или квартирах, которые сдаются посуточно. Эта инициатива позволяет быстро выявлять незаконных арендаторов и предотвращать негативные последствия для общества.
Борьба с незаконной арендой недвижимости приносит значительные преимущества для всех участников процесса. Во-первых, это способствует поддержанию порядка и безопасности в жилищной сфере. Граждане и туристы могут быть уверены в том, что их пребывание в Турции будет безопасным и комфортным. Во-вторых, борьба с незаконной арендой помогает предотвращать случаи мошенничества, когда люди оплачивают аренду, но оказываются обманутыми.
Ранее мы уже писали об облавах на нелегальных мигрантов в том же Стамбуле. Они тоже являются частью данной кампании.
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