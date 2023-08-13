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В Стамбуле начались облавы в отелях: российский турист сообщил, как полицейские просят покинуть Турцию

2:43
Туризм

В отелях Стамбула начались ежедневные рейды по борьбе с нарушениями визового режима и нелегальной туристической деятельностью. Один из российских туристов, находящихся в Стамбуле, поделился подробностями происходящего.

В Стамбуле начались облавы в отелях: российский турист сообщил, как полицейские просят покинуть Турцию
Фото: pixabay.com

"Полиция быстро окружает отель и проводит проверку постояльцев и их документов. К отелю подъезжает от трех до шести полицейских машин, и группа сотрудников полностью блокирует помещение", — пояснил турист процесс рейда на своем дзен-канале "WANDERER".

По их информации, в последние недели, после ужесточения выдачи турецких видов на жительство, местные власти культурной столицы Турции активно включились в мероприятия по контролю за мигрантами и нарушителями визовых правил.

Это связано с тем, что в многомиллионный Стамбул хлынул не только поток нелегальных мигрантов из Сирии, но и значительное количество россиян, прибывших после объявления частичной мобилизации в России и оказавшихся на территории страны сверх меры.

Ежедневно в различных районах города проводятся масштабные операции по отлову нелегальных мигрантов. Задерживаются и впоследствии депортируются наши соотечественники, прибывшие в страну в качестве туристов, но на самом деле занимающиеся нелегальным туристическим бизнесом на территории Турции. По заверениям одного из соотечественников, подобные рейды в Стамбуле стали повседневной практикой, охватывающей все районы города.

Как видим, приток россиян не остался незамеченным турецкими властями, и их присутствие находится под пристальным вниманием полиции. Это подтверждается и данными официальных лиц. Согласно докладу главы МВД республики Али Эрликая, всего за два месяца в Турции было задержано около 36 тыс. нелегальных мигрантов, из которых 17,3 тыс. были депортированы. В некоторых случаях речь идет о россиянах, но большинство отправленных на родину — сирийцы.

Турецкая пресса связывает значительные перемены с главой министерства, поскольку чиновник, вступивший в должность в июне, за два месяца добился большего, чем его предшественники. Более того, он пообещал за несколько месяцев "очистить" страну, особенно густонаселенный Стамбул, от нелегальных мигрантов.

Эта ситуация вызвала оживленную дискуссию в Интернете. В сети появилось множество советов о том, как обезопасить себя во время полицейских проверок и избежать неприятных столкновений с представителями правоохранительных органов.

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ВАЖНО! ПОЛИЦИЯ ТУРЦИИ ВСЕРЬЕЗ БЕРЕТСЯ ЗА ТУРИСТОВ И ИНОСТРАНЦЕВ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ТУРЦИЯ НОВОСТИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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