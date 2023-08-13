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Российские туристы стоят в огромной дорожной пробке на границе с Абхазией

2:09
Туризм

Массовые пробки привели к остановке движения на границе между Россией и Абхазией. Очереди образуются как при въезде в республику, так и при выезде из нее в Россию. Путешественники вынуждены ждать часами, несмотря на заверения пресс-службы Государственного таможенного комитета Абхазии об отсутствии технических неполадок на пунктах пропуска (ПП).

Российские туристы стоят в огромной дорожной пробке на границе с Абхазией
Фото: pikabu.ru

Один из путешественников в своем дзен-канале "Полиенко: Путешествуем вместе" подробно описал ситуацию, сложившуюся на КПП 12 августа.

"Пункт пропуска на российско-абхазской границе совершенно не справляется с транспортным потоком. В отдельные дни пробки в районе КПП "Адлер" и КПП "Псоу" могут достигать 5 км. Пересечение границы может занимать несколько часов", — сообщают они, отмечая цикличность заторов в пик сезона отпусков. "Особенно интенсивны субботние утра в сторону Абхазии, воскресные вечера и понедельничные утра в сторону Сочи".

Вопреки этому, некоторые комментаторы на интернет-площадках продолжают утверждать, что пересечение границы происходит легко и быстро. Однако реальная ситуация показывает, что пробки могут возникнуть в любой день и час.

Туристам приходится мириться с этим фактом и потерей времени на границе как с неизбежностью, по крайней мере, до завершения реконструкции Сочинского пограничного терминала, отмечает автор. Чтобы не мучиться в пробках, путешественник советует рассмотреть альтернативные виды транспорта.

Одним из вариантов является поездка в Абхазию и Сочи и обратно на поезде "Ласточка". Стоимость билета составляет 850-1000 рублей в одну сторону. Поездка занимает около трех часов, включая прохождение пограничного контроля, который занимает примерно полчаса.

Как видим, железнодорожный транспорт представляется более привлекательным и эффективным способом пересечения российско-абхазской границы в летний период.

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АБХАЗИЯ 2023 Сколько стоять на границе? Документы, пробки, пограничники
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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