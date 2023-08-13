На пляжах Крыма продают туристам места в тени за 150 рублей

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из пляжей Феодосии были опубликованы фотографии с расценками на аренду места под тенью. Согласно информации, туристам предоставляется возможность арендовать шезлонг за 350 рублей и место в тени за 150 рублей.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Множество россиян подняли важный вопрос — муниципальные пляжи ведь должны быть общедоступными, следовательно, отдыхать на них можно бесплатно. Однако есть и те, кто понимает мотивацию крымских бизнесменов, стоящих за этими платными услугами. Как подчеркивают некоторые комментаторы, аналогичные платные услуги на пляжах существуют практически во всех странах.

Необходимо обратить внимание на законодательные аспекты этой ситуации. В прошлом году аналогичные услуги были предоставлены на пляже Барабулька. Тогда в министерстве курортов и туризма провели профилактическую беседу с арендатором. В соответствии с российским законодательством, свободный доступ к воде не может быть ограничен. Со стороны арендаторов запрещено брать плату за вход на арендованные участки. Однако, важно отметить, что эта норма не распространяется на дополнительные услуги.

Спор о том, следует ли россиянам платить за то, что они просто лежат на своих полотенцах под арендованными тентами, остается открытым. Сложность заключается в определении границы между свободным использованием муниципального пляжа и предоставлением дополнительных удобств за плату.

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