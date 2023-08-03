В Таиланде полиция займется туристами, игнорирующими красные флаги на пляжах

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

2 августа власти пляжного курорта Пхукет выдали распоряжение, обязывающее все правительственные учреждения поддерживать работу спасателей для обеспечения безопасности отдыхающих на каждом пляже. Также местный губернатор приказал усилить отряды добровольцев гражданской обороны, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Фото: golos.id

Туристам особенно важно соблюдать правила на пляжах, особенно в тех районах, где сильное ветровое волнение. Если на пляже установлены красные флаги, не рискуйте и не заходите в воду. Красные флаги предупреждают о сильных течениях и опасности для плавания.

Полиция также оказывает помощь туристам, которые не соблюдают правила безопасности на пляжах. Если вы не уверены, можно ли войти в воду из-за красных флагов, лучше обратиться к сотрудникам полиции. Они помогут вам принять правильное решение и предотвратить возможные неприятности.

Если вы заметили кого-то, кто не соблюдает правила безопасности на пляже, не стесняйтесь сообщить об этом местной полиции. Ваша бдительность может помочь предотвратить происшествия и обеспечить безопасность всех отдыхающих.

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