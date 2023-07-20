"Турпром": техническая проблема на курорте в Турции привела к массовому бегству туристов

На турецком курорте произошла катастрофа из-за технических проблем, которые вызвали отключение электричества на несколько дней. Информация об этом поступила из источника "Турпром".

Фото: pixabay.com

Последствия отключения электроэнергии оказались катастрофическими, приведя к массовому бегству туристов и банкротству отелей. Гостиницы были вынуждены использовать большие объёмы дизеля для работы электрогенераторов. Это значительно увеличило расходы и поставило их на грань разорения.

Точная причина технических проблем пока неизвестна, но, вероятно, она связана с сильной жарой в Турции, что могло повредить инфраструктуру и привести к возникновению проблем с электроснабжением на курорте.

"Отельеры, владельцы магазинов и граждане города — все серьёзно пострадали. Туристы, остановившиеся в отелях, в основном покинули их, а те, кто планировал приехать, массово отменяют бронирования", — заявил президент Ассоциации туристических отелей Южной Эгейской области (GETOB) Мустафа Деливели.

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