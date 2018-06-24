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Источник Правда.Ру

Японская принцесса отметила прекрасную организацию ЧМ в России

Спорт

Чемпионат мира организован прекрасно. Такое мнение озвучила японская принцесса Хисако Такамадо. Она, почетный президент государственной футбольной ассоциации, прилетела в Россию, чтобы поддержать сборную.

Гостья уже посмотрела Саранск, в этом городе ее родная команда выиграла матч у Колумбии. После этого Хисако Такамадо отправилась в Казань, где ей показали все ключевые места. Сейчас она находится в Екатеринбурге.

Принцесс также пояснила, что многие японские болельщики смогли познакомиться с российскими городами, узнать новое о стране. По мнению гостью, ЧМ — это не только игры и победы, но и укрепление связей. Хисако Такамадо поблагодарила за возможность узнать культуру и историю каждого города и за ту теплоту, с которой ее везде принимали.

Стоит отметить, что эта поездка представителя императорского клана Японии первая с 1916 года. Последний раз член этого рода был в Российской империи во время I мировой войны.

"Правда.Ру" ранее писала, что президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил россиян за ту страсть, с которой они подготовили чемпионат мира. Он также поблагодарил и лидера страны Владимира Путина, правительство, оргкомитет и РФС за поддержку.

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Темы чм-2018 спорт Япония Россия благодарность
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