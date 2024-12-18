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Избавьтесь от них немедленно! Три привычки в фитнесе, которые старят ваше тело

1:25
Спорт

Тренер по фитнесу Майкл Баа предостерёг о вредных привычках в спортзале, которые ускоряют старение тела. Он выделил три ключевые ошибки, которые многие допускают во время тренировок.

Спортзал
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Спортзал

Во-первых, чрезмерная нагрузка без отдыха приводит к серьёзным проблемам. По его словам, перетренированность способна вызвать хроническое воспаление, усилить выработку кортизола и повысить риск травм.

Всё это в итоге способствует преждевременному старению организма. Баа рекомендует устраивать дни восстановления, включая мягкие практики вроде растяжки или йоги.

Вторая ошибка — отказ от силовых тренировок. По мнению эксперта, игнорирование упражнений на силу ведёт к уменьшению мышечной и костной массы. Со временем это делает тело слабее и более уязвимым к травмам. Он советует уделять силовым упражнениям внимание хотя бы два-три раза в неделю, фокусируясь на функциональных движениях.

Наконец, делать акцент исключительно на высокоинтенсивные тренировки тоже неправильно. Баа отметил, что это может спровоцировать износ суставов, пишет Eat This, Not That.

Он рекомендует сочетать такие нагрузки с более щадящими активностями — например, плаванием, ездой на велосипеде или ходьбой.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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