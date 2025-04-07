Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море

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Когда команда Energean отправила подводного робота на рутинное обследование дна Средиземного моря, никто не ожидал, что это приведёт к сенсации. На глубине 1,8 км и в 90 км от израильского побережья аппарат зафиксировал странное возвышение. Из него выглядывали очертания древних амфор.

Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Подводные раскопки

Археологи в шоке: судно из прошлого

Снимки сразу же отправили в Управление древностей Израиля. Археологи были ошеломлены: перед ними оказался затонувший корабль Бронзового века, возрастом около 3400 лет! Судно, длиной 12-14 метров, перевозило сотни амфор — большая часть которых до сих пор покоится под толщей донных отложений.

Первая в мире находка в открытом море

Но самая удивительная деталь — это не возраст судна, а место его обнаружения. До сих пор не находили таких древних кораблей в открытом море, вдали от видимой береговой линии. Это меняет всё.

"Эта находка в корне меняет наши представления о навигационных навыках древних мореходов, — отмечает Якоб Шарвит, глава морской археологии Израиля. — В точке, где найдено судно, нет ничего, кроме воды и горизонта".

Без берегов и ориентиров

Ранее найденные суда Бронзового века лежали у самого берега, в пределах видимости земли. Этот же корабль находился в открытом море — без ориентиров, без видимой суши.

Что везло судно

Судя по конструкции, судно предназначалось для перевозки недорогих продуктов массового производства: масла, вина, фруктов. Учёные предполагают, что оно могло плыть из финикийского Библоса к берегам Малой Азии.

Причина крушения — шторма или пираты

Что стало причиной крушения — шторм или пиратское нападение — неизвестно. Но одно ясно: морская торговля в те времена была гораздо более развитой, чем мы думали.

Амфоры на подъёме

Для поднятия с глубины двух амфор понадобилась сложная операция. Специально сконструированная корзина и подводный робот обеспечили их сохранность. Из сосудов извлекли органику, которую уже изучают учёные — чтобы наконец понять, что вез древний корабль в своём последнем плавании.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

