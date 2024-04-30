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Лукашенко сказал, как себя должны вести на Играх-2024 нейтральные спортсмены: "Набей им морду"

Президент Лукашенко призвал белорусских участников ОИ-2024 "набить морду" соперникам

1:25
Спорт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ТАСС заявил, что спортсменам страны, которые намерены участвовать в Олимпиаде в Париже, не следует сдаваться, несмотря на определённые ограничения.

Президент Лукашенко призвал белорусских участников ОИ-2024 "набить морду" соперникам
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

Лукашенко выразил сожаление, что его соотечественники не смогут выступать на Играх-2024 с гимном и флагом, но подчеркнул, что это их жизнь, и им самим нужно определиться, хотят ли они ехать в Париж.

"Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус", — сказал Лукашенко.

Глава государства пояснил, что белорусские спортсмены всё равно рано или поздно вернутся в европейскую атлетическую семью и покажут свои достижения.

Лукашенко предложил спортсменам самим решить, хотят ли они поехать на Олимпиаду и выступать достойно, чтобы мы им гордились.

Телевизионный интервью с Лукашенко вышло в эфир в рамках готовности Беларуси к участию в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Соревнования на Олимпиаде будут проходить с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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