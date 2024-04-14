Зайцева напомнила о двойных стандартах МОК: "Нас постоянно непонятно за что наказывают"

Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитая российская биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свои опасения относительно участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже из-за сомнений в безопасности и несправедливого отношения к России.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Зайцева отметила, что не видит смысла отправляться на Олимпийские игры, так как российским спортсменам будет запрещено выступать под национальным флагом. Она добавила, что спортсмены представляют свою страну, и отсутствие уверенности в справедливости и различное отношение к России создают неравные условия.

Ольга Зайцева выразила обеспокоенность двойными стандартами, указывая на примеры других стран, которые могут участвовать, в то время как российских спортсменов ограничивают. Она призвала каждого спортсмена самостоятельно разобраться в ситуации и принять решение в соответствии со своей совестью.

"Нас постоянно непонятно за что наказывают, причём это тянется уже годами. Сплошные двойные стандарты. Израиль спокойно допускают, а нас — нет. Так что пусть каждый атлет думает и делает свой выбор, договариваясь со своей совестью", — сказала Зайцева, которую цитирует "РИА Новости Спорт".

Ранее Международный олимпийский комитет предоставил возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года, а паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Число российских атлетов, допущенных к участию, будет ограничено до 55 человек в различных дисциплинах.