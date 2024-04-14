Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Кологривый прокомментировал дебош в ресторане: "Погнал маленько"
Российские ученые предложили новый способ модификации угля
Треснуло лобовое стекло: одно простое действие — и водитель решит проблему без замены элемента
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Зайцева напомнила о двойных стандартах МОК: "Нас постоянно непонятно за что наказывают"

Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024

1:42
Спорт

Знаменитая российская биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свои опасения относительно участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже из-за сомнений в безопасности и несправедливого отношения к России.

Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Зайцева отметила, что не видит смысла отправляться на Олимпийские игры, так как российским спортсменам будет запрещено выступать под национальным флагом. Она добавила, что спортсмены представляют свою страну, и отсутствие уверенности в справедливости и различное отношение к России создают неравные условия.

Ольга Зайцева выразила обеспокоенность двойными стандартами, указывая на примеры других стран, которые могут участвовать, в то время как российских спортсменов ограничивают. Она призвала каждого спортсмена самостоятельно разобраться в ситуации и принять решение в соответствии со своей совестью.

"Нас постоянно непонятно за что наказывают, причём это тянется уже годами. Сплошные двойные стандарты. Израиль спокойно допускают, а нас — нет. Так что пусть каждый атлет думает и делает свой выбор, договариваясь со своей совестью", — сказала Зайцева, которую цитирует "РИА Новости Спорт".

Ранее Международный олимпийский комитет предоставил возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года, а паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Число российских атлетов, допущенных к участию, будет ограничено до 55 человек в различных дисциплинах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Последние материалы
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак
RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников