Зайцева напомнила о двойных стандартах МОК: "Нас постоянно непонятно за что наказывают"

Знаменитая российская биатлонистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выразила свои опасения относительно участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже из-за сомнений в безопасности и несправедливого отношения к России.
Зайцева отметила, что не видит смысла отправляться на Олимпийские игры, так как российским спортсменам будет запрещено выступать под национальным флагом. Она добавила, что спортсмены представляют свою страну, и отсутствие уверенности в справедливости и различное отношение к России создают неравные условия.
Ольга Зайцева выразила обеспокоенность двойными стандартами, указывая на примеры других стран, которые могут участвовать, в то время как российских спортсменов ограничивают. Она призвала каждого спортсмена самостоятельно разобраться в ситуации и принять решение в соответствии со своей совестью.
"Нас постоянно непонятно за что наказывают, причём это тянется уже годами. Сплошные двойные стандарты. Израиль спокойно допускают, а нас — нет. Так что пусть каждый атлет думает и делает свой выбор, договариваясь со своей совестью", — сказала Зайцева, которую цитирует "РИА Новости Спорт".
Ранее Международный олимпийский комитет предоставил возможность российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года, а паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября. Число российских атлетов, допущенных к участию, будет ограничено до 55 человек в различных дисциплинах.
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