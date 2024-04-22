Власти Грузии хотят провести финал Лиги Чемпионов по футболу 2028 года в своей стране

Ираклий Кобахидзе, который занимает пост премьер-министра Грузии, заявил, что страна подала заявку на то, чтобы финал Лиги чемпионов УЕФА 2028 года был проведен в Тбилиси.
Кобахидзе сказал, что заявка будет направлена, чтобы финал был проведен на новом стадионе в городе Тбилиси.
Напомним, что ранее премьер-министр грузии заявлял, что в столице страны будет построен футбольный стадион, который сможет вместить 70 тысяч человек, то есть принимать соревнования уровня Лиги чемпионов.
Кобахидзе анонсировал этот важный проект, касающийся футбола и регби, на заседании правительства Грузии. Он сказал, что новый стадион станет служить для этих двух видов спорта, будет очень вместительным и отвечать высоким стандартам международных соревнований. А значит, позволит принять в стране финал Лиги чемпионов по футболу в 2028 году.
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