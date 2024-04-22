Власти Грузии хотят провести финал Лиги Чемпионов по футболу 2028 года в своей стране

Грузия подаст заявку на проведение финала футбольной Лиги Чемпионов в 2028 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ираклий Кобахидзе, который занимает пост премьер-министра Грузии, заявил, что страна подала заявку на то, чтобы финал Лиги чемпионов УЕФА 2028 года был проведен в Тбилиси.

Фото: kmu.gov.ua by Официальный сайт кабинета министров Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Кобахидзе сказал, что заявка будет направлена, чтобы финал был проведен на новом стадионе в городе Тбилиси.

Напомним, что ранее премьер-министр грузии заявлял, что в столице страны будет построен футбольный стадион, который сможет вместить 70 тысяч человек, то есть принимать соревнования уровня Лиги чемпионов.

Кобахидзе анонсировал этот важный проект, касающийся футбола и регби, на заседании правительства Грузии. Он сказал, что новый стадион станет служить для этих двух видов спорта, будет очень вместительным и отвечать высоким стандартам международных соревнований. А значит, позволит принять в стране финал Лиги чемпионов по футболу в 2028 году.