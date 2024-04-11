Представитель Овечкина высказался по поводу его нового рекорда в НХЛ

Представитель Овечкина назвал его новый рекорд "достижением, которое будет вписано в историю"

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Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, поделился своим мнением о новом рекорде российского хоккеиста в НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Овечкин забросил шайбу в ворота команды "Детройт Ред Уингс", достигнув отметки в 30 голов в текущем сезоне и став первым игроком в истории НХЛ, кто достигал этой отметки в 18 сезонах подряд.

"Безусловно, это очередная веха, достижение Александра, которое будет вписано в историю. Столько сезонов с такой результативностью!" — сказал Чистяков в разговоре с "Чемпионатом".

Представитель хоккеиста добавил, что для него самым главным остаётся игра на пользу команды и достижение результатов. Овечкин не сосредоточивается на рекордах, а просто стремится к победам и попаданию в плей-офф, добавил Чистяков.