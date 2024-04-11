Овечкин прокомментировал свою 30-ю шайбу в НХЛ

Овечкин о своем рекорде с 30 голами: "Это довольно большая цифра"

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Российский хоккеист из клуба "Вашингтон" Александр Овечкин прокомментировал свою 30-ю шайбу в этом сезоне НХЛ.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В матче регулярного чемпионата против "Детройта", который прошел 10 апреля, 38-летний спортсмен забил победный гол. Тем самым Овечкин установил новый рекорд — он является единственным хоккеистом, кому удалось забить не менее 30 голов в 18 сезонах.

"Это довольно большая цифра. Очевидно, все благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде", — цитирует "СЭ" Овечкина.

По словам хоккеиста, за 15-20 секунд до окончания периода он пытался забросить шайбу и надеялся, что она попадет в цель. Оши же проделал отличную работу на синей линии.