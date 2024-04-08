Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть — утром или вечером?

В какое время суток лучше тренироваться для похудения?

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лучшее время для тренировок с целью похудения преимущественно зависит от ваших предпочтений и возможностей. Утренние тренировки могут быть эффективными для ускорения обмена веществ, переработки жиров и сахара и увеличения окисления жиров в организме. Это означает, что после утренних тренировок ваше тело будет лучше справляться с поступающими калориями и будет меньше склонно откладывать лишний жир. Об этом пишет "Лайфхакер.ру".

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

С другой стороны, вечерние тренировки могут сжигать больше калорий при той же интенсивности, чем утренние тренировки. Таким образом, точно сказать, в какое время суток будет быстрее сжигаться жир, не так просто.

Однако если рассматривать вопрос похудения в целом, утренние тренировки могут быть более эффективными из-за их влияния на пищевое поведение. Исследования показали, что утренние тренировки помогают контролировать аппетит и выбирать более здоровую пищу, а также увеличивают общую физическую активность в течение дня. Так как правильное питание и общий уровень физической активности играют большую роль в похудении, следует начинать день с утренних тренировок.

В итоге сроки сжигания жира зависят от ваших предпочтений и возможностей. Вам стоит выбрать время, которое вам удобно и позволяет вам быть регулярным в тренировках, так как регулярность и постоянство являются ключевыми факторами для достижения успеха в похудении.