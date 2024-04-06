Вот сколько воды нужно пить каждый день, чтобы похудеть

Для похудения важно не только правильно питаться и тренироваться. Немаловажную роль играет в этом употребление воды. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон изданию ETNT.
"Питьевая вода может быть полезна для борьбы с сытостью, но сама по себе она не является прямой причиной потери веса", — говорит она.
Вода поможет вам в похудении и поддержании веса, так как она сохранит чувство сытости на более долгое время. Для этого её нужно пить до еды и после приёма пищи. Также употребление воды поможет вам не есть лишние калории, которые вы можете получить от сладкого чая, газированных напитков.
Кроме того, вода обеспечит вам повышенную работоспособность. Обезвоживание приводит к постоянной усталости и уменьшению выносливости.
Для эффективного похудения женщинам стоит пить в день примерно 9 стаканов воды, а мужчинам около 13.
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