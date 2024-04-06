Вот сколько воды нужно пить каждый день, чтобы похудеть

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Диетолог Гудсон: для похудения нужно пить 9 стаканов воды в день

0:55
Здоровье

Для похудения важно не только правильно питаться и тренироваться. Немаловажную роль играет в этом употребление воды. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон изданию ETNT.

Диетолог Гудсон: для похудения нужно пить 9 стаканов воды в день
Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Питьевая вода может быть полезна для борьбы с сытостью, но сама по себе она не является прямой причиной потери веса", — говорит она.

Вода поможет вам в похудении и поддержании веса, так как она сохранит чувство сытости на более долгое время. Для этого её нужно пить до еды и после приёма пищи. Также употребление воды поможет вам не есть лишние калории, которые вы можете получить от сладкого чая, газированных напитков.

Кроме того, вода обеспечит вам повышенную работоспособность. Обезвоживание приводит к постоянной усталости и уменьшению выносливости.

Для эффективного похудения женщинам стоит пить в день примерно 9 стаканов воды, а мужчинам около 13.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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