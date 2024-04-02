Роман Костомаров сравнил себя с тараканом, "который не может перевернуться"

Роман Костомаров: "без протезов как таракан на спине, который перевернуться не может"

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как над ним подшучивают друзья после ампутации конечностей, и как он чувствует себя, когда снимает протезы.

Фото: Инстаграм Романа Костомарова

Напомним, что Костомаров 10 января 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за развившегося некроза спортсмену провели несколько ампутаций конечностей. Сейчас Роман вышел на лед, снова занимается спортом и участвует в шоу на ТВ.

"Меня Макс Ставиский постоянно шутит: "У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны", — приводят РИА Новости слова фигуриста.

Роман рассказал, что тяжелее всего ему проводить время без протезов.

"Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. В быту самое сложное — надеть это все", — говорит он.

Ранее Роман Костомаров рассказал о возможных выступлениях на льду с новыми номерами.