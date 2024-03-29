Достойный пример мужества и отваги. Роман Костомаров, которому ампутировали конечности, рассказал о планах показать новые номера на льду

Костомаров: "Я начинаю прогрессировать на льду. Хотелось бы ещё покататься, потанцевать"

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Санкт-Петербурге прошло ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Фото: Инстаграм* Романа Костомарова

Мероприятие начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле". На льду находились: фигуристы Ягудин, Костомаров, Медведева, Кондратюк и многие другие.

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, который перенес операцию по ампутации конечностей, рассказал о возможных выступлениях на льду с новыми номерами.

"Я начинаю на льду прогрессировать, что-то уже получается. Хотелось бы ещё покататься и потанцевать", — отметил Костомаров.

На портале "Чемпионат" отметили, что выступить с новыми номерами спортсмен планирует в недалёком будущем.