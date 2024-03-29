Достойный пример мужества и отваги. Роман Костомаров, которому ампутировали конечности, рассказал о планах показать новые номера на льду

В Санкт-Петербурге прошло ледовое гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке хореографа и продюсера Ильи Авербуха.
Мероприятие начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе Сити Холле". На льду находились: фигуристы Ягудин, Костомаров, Медведева, Кондратюк и многие другие.
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, который перенес операцию по ампутации конечностей, рассказал о возможных выступлениях на льду с новыми номерами.
"Я начинаю на льду прогрессировать, что-то уже получается. Хотелось бы ещё покататься и потанцевать", — отметил Костомаров.
На портале "Чемпионат" отметили, что выступить с новыми номерами спортсмен планирует в недалёком будущем.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".