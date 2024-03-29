Кардиоупражнения в домашних условиях, которые могут заменить тренировку в спортзале или бег на улице

Кардиотренировка в домашних условиях

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Если вы новичок в физических упражнениях или ведете малоподвижный образ жизни, эти кардиотренировки для начинающих помогут вам приспособить свое тело к движениям.

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кардиотренировки в помещении.

Подтягивания. Если в вашем доме есть лестница, вы можете поставить ноги на пол, а затем встать на первую ступеньку обеими ногами. Затем вернитесь к началу. Использование пола в качестве отправной точки поможет вам сохранять равновесие.

Марширование на месте. Вы можете проявить творческий подход к маршированию. Если вам нравятся песни с быстрым темпом, вы можете составить плейлист и маршировать под разные ритмы в течение 30 минут.

Танцы. Вы можете создать плейлист с любимыми танцевальными песнями и танцевать под них в наушниках. Танцы могут сжечь от 90 до 125 калорий за 30 минут.

Кардиотренировки на открытом воздухе.

Круговая тренировка. Вы можете настроить свою собственную круговую тренировку, при которой вы быстро переходите от упражнения к упражнению. Например:

Прыжки со скакалкой в течение пяти минут. Упражнения для пресса (планки, скручивания и удары ножницами) в течение пяти минут. Поднятие тяжестей (можно выполнить дела по дому).

Ходьба. Начните с 15-минутной прогулки и переходите к более длительным занятиям; 2,5 часа ходьбы в неделю могут снизить риск сердечных заболеваний на 30 процентов. Вы можете прогуляться по двору, кварталу или парку — везде, где сможете найти свободное место и чувствовать себя в безопасности.

Чтобы получить максимальную отдачу от ходьбы, попробуйте выполнить следующее:

Встаньте прямо и размахивайте руками и плечами.

Старайтесь поддерживать темп не менее трех миль в час.

Приобретите подходящую обувь для ходьбы.