Как играть в теннис, какое оборудование вам может пригодиться и какие основные правила у этого вида спорта

Как играть в теннис. Руководство для начинающих

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Игра в теннис приносит много пользы как разуму, так и телу. Она улучшает зрительно — моторную координацию, равновесие и ловкость. Как и любая серьезная физическая активность, может помочь вам сохранить здоровье и форму, а также снизить стресс. Техника игры в теннис требует быстрого мышления и выработки стратегии, совершенствования навыков решения проблем и критического мышления. Помимо этих преимуществ, он также тренирует ваши социальные навыки, а если вы играете в паре, ваши навыки командной работы.

Фото: flickr.com by Tulane Public Relations is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Какое оборудование вам нужно для игры в теннис?

Теннисная ракетка. Головка и хват вашей ракетки должны быть подходящего размера и веса для вашего уровня мастерства.

Теннисные туфли. Она должна обеспечивать достаточную боковую поддержку, чтобы не перекатывать лодыжки во время движений из стороны в сторону.

Теннисный мяч.

Теннисный корт с регулируемой сеткой.

Какие основные правила игры в теннис?

В одиночном теннисе подача всегда должна проходить над сеткой и в пределах штрафной соперника напротив нее. Если мяч попадает в сетку и все равно попадает в соответствующую зону подачи, это называется "сдача”, и подающий снова начинает с первой подачи.

Во время розыгрыша мяч должен оставаться в пределах корта для одиночных игр, которые являются внутренними боковыми линиями.

Для тенниса в парном разряде внешние дорожки являются игровыми.

Вести счет.

Избегайте касаться сетки.

Держитесь за ракетку. Если вы уроните ракетку или бросите ею в мяч, вы потеряете очко.

Бейте по мячу после одного отскока. Как только мяч отскочит дважды, игра окончена.

Мяч в воздухе — это мяч в игре.

Как работает подсчет очков в теннисе?

Игра начинается со счета "люблю". Каждая партия начинается со счета 0-0, или "люблю”, который увеличивается до 15, затем 30, затем 40 за каждое набранное очко. Например, если оба игрока выигрывают по одному очку в игре, то получается 15-15.

Счет подающего объявляется первым. За партию подает только один игрок, который всегда начинает с правой стороны корта, чередуя стороны в каждом очке. В конце партии игроки меняются подачами по очереди, и при каждой нечетной партии они меняют конец корта, на котором играют.

Побеждай или возвращайся в двойку. Выиграв следующее очко, сервер выигрывает игру, но проиграв очко, счет в игре возвращается к двойке, и в этом случае сервер должен попытаться снова набрать два очка подряд.

Подсчет очков без объявления ускоряет темп. Если вы и соперник решите играть в "быструю игру", то двойка становится игровым очком, поэтому тот, кто первым наберет следующее очко, выигрывает игру.

Как играть в теннис?

Решите, кто подает первым. Чередуйте стороны подачи. Используй свои сильные стороны. Используй свой разум. Меняйте стороны в нечетных партиях. Будьте готовы к тай-брейку (дополнительной партии).

Правила игры в большой теннис