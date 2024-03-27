Как играть в теннис, какое оборудование вам может пригодиться и какие основные правила у этого вида спорта

Игра в теннис приносит много пользы как разуму, так и телу. Она улучшает зрительно — моторную координацию, равновесие и ловкость. Как и любая серьезная физическая активность, может помочь вам сохранить здоровье и форму, а также снизить стресс. Техника игры в теннис требует быстрого мышления и выработки стратегии, совершенствования навыков решения проблем и критического мышления. Помимо этих преимуществ, он также тренирует ваши социальные навыки, а если вы играете в паре, ваши навыки командной работы.
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Какое оборудование вам нужно для игры в теннис?
Теннисная ракетка. Головка и хват вашей ракетки должны быть подходящего размера и веса для вашего уровня мастерства.
Теннисные туфли. Она должна обеспечивать достаточную боковую поддержку, чтобы не перекатывать лодыжки во время движений из стороны в сторону.
Теннисный мяч.
Теннисный корт с регулируемой сеткой.
Какие основные правила игры в теннис?
В одиночном теннисе подача всегда должна проходить над сеткой и в пределах штрафной соперника напротив нее. Если мяч попадает в сетку и все равно попадает в соответствующую зону подачи, это называется "сдача”, и подающий снова начинает с первой подачи.
Во время розыгрыша мяч должен оставаться в пределах корта для одиночных игр, которые являются внутренними боковыми линиями.
Для тенниса в парном разряде внешние дорожки являются игровыми.
Вести счет.
Избегайте касаться сетки.
Держитесь за ракетку. Если вы уроните ракетку или бросите ею в мяч, вы потеряете очко.
Бейте по мячу после одного отскока. Как только мяч отскочит дважды, игра окончена.
Мяч в воздухе — это мяч в игре.
Как работает подсчет очков в теннисе?
Игра начинается со счета "люблю". Каждая партия начинается со счета 0-0, или "люблю”, который увеличивается до 15, затем 30, затем 40 за каждое набранное очко. Например, если оба игрока выигрывают по одному очку в игре, то получается 15-15.
Счет подающего объявляется первым. За партию подает только один игрок, который всегда начинает с правой стороны корта, чередуя стороны в каждом очке. В конце партии игроки меняются подачами по очереди, и при каждой нечетной партии они меняют конец корта, на котором играют.
Побеждай или возвращайся в двойку. Выиграв следующее очко, сервер выигрывает игру, но проиграв очко, счет в игре возвращается к двойке, и в этом случае сервер должен попытаться снова набрать два очка подряд.
Подсчет очков без объявления ускоряет темп. Если вы и соперник решите играть в "быструю игру", то двойка становится игровым очком, поэтому тот, кто первым наберет следующее очко, выигрывает игру.
Как играть в теннис?
Решите, кто подает первым.
Чередуйте стороны подачи.
Используй свои сильные стороны.
Используй свой разум.
Меняйте стороны в нечетных партиях.
Будьте готовы к тай-брейку (дополнительной партии).
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