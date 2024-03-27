Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Збруев впервые стал дедушкой
Как артисты заставляют самих себя плакать, чтобы потом плакали зрители
Рейтинг автомобилей с наиболее подверженными неисправностями двигателей: узнайте, какие модели следует избегать
Яблочный смузи: как приготовить
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
До последней капли: маски мгновенного эффекта
В Кисловодске восстановят Поляну Песен — популярную в советское время достопримечательность
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Как играть в теннис, какое оборудование вам может пригодиться и какие основные правила у этого вида спорта

Как играть в теннис. Руководство для начинающих

3:11
Спорт

Игра в теннис приносит много пользы как разуму, так и телу. Она улучшает зрительно — моторную координацию, равновесие и ловкость. Как и любая серьезная физическая активность, может помочь вам сохранить здоровье и форму, а также снизить стресс. Техника игры в теннис требует быстрого мышления и выработки стратегии, совершенствования навыков решения проблем и критического мышления. Помимо этих преимуществ, он также тренирует ваши социальные навыки, а если вы играете в паре, ваши навыки командной работы.

Как играть в теннис. Руководство для начинающих
Фото: flickr.com by Tulane Public Relations is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Какое оборудование вам нужно для игры в теннис?

  • Теннисная ракетка. Головка и хват вашей ракетки должны быть подходящего размера и веса для вашего уровня мастерства.
  • Теннисные туфли. Она должна обеспечивать достаточную боковую поддержку, чтобы не перекатывать лодыжки во время движений из стороны в сторону.
  • Теннисный мяч.
  • Теннисный корт с регулируемой сеткой.

Какие основные правила игры в теннис?

  • В одиночном теннисе подача всегда должна проходить над сеткой и в пределах штрафной соперника напротив нее. Если мяч попадает в сетку и все равно попадает в соответствующую зону подачи, это называется "сдача”, и подающий снова начинает с первой подачи.
  • Во время розыгрыша мяч должен оставаться в пределах корта для одиночных игр, которые являются внутренними боковыми линиями.
  • Для тенниса в парном разряде внешние дорожки являются игровыми.
  • Вести счет.
  • Избегайте касаться сетки.
  • Держитесь за ракетку. Если вы уроните ракетку или бросите ею в мяч, вы потеряете очко.
  • Бейте по мячу после одного отскока. Как только мяч отскочит дважды, игра окончена.
  • Мяч в воздухе — это мяч в игре.

Как работает подсчет очков в теннисе?

Игра начинается со счета "люблю". Каждая партия начинается со счета 0-0, или "люблю”, который увеличивается до 15, затем 30, затем 40 за каждое набранное очко. Например, если оба игрока выигрывают по одному очку в игре, то получается 15-15.

Счет подающего объявляется первым. За партию подает только один игрок, который всегда начинает с правой стороны корта, чередуя стороны в каждом очке. В конце партии игроки меняются подачами по очереди, и при каждой нечетной партии они меняют конец корта, на котором играют.

Побеждай или возвращайся в двойку. Выиграв следующее очко, сервер выигрывает игру, но проиграв очко, счет в игре возвращается к двойке, и в этом случае сервер должен попытаться снова набрать два очка подряд.

Подсчет очков без объявления ускоряет темп. Если вы и соперник решите играть в "быструю игру", то двойка становится игровым очком, поэтому тот, кто первым наберет следующее очко, выигрывает игру.

Как играть в теннис?

  1. Решите, кто подает первым.
  2. Чередуйте стороны подачи.
  3. Используй свои сильные стороны.
  4. Используй свой разум.
  5. Меняйте стороны в нечетных партиях.
  6. Будьте готовы к тай-брейку (дополнительной партии).
Правила игры в большой теннис
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты

Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.

На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Последние материалы
Предсказаны температурные аномалии в Европе и Азии южнее 55° северной широты
Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
До последней капли: маски мгновенного эффекта
В Кисловодске восстановят Поляну Песен — популярную в советское время достопримечательность
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Рогов: Зеленский уволил Данилова из-за оскорбления Ли Хуэя
Учёные из Техасского университета нашли взаимосвязь болезни Альцгеймера и диабета
Пошагово рассказываем, как успешно вырастить аспарагус
Певица Сюзанна Вега признана прародительницей MP3 за песню "Tom’s Diner"
Строительство жилья в России выросло на 7,5% в 2023 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников