Какое количество калорий можно сбросить при ходьбе пешком

Сколько калорий сжигается во время ходьбы?

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Количество калорий, сжигаемых во время ходьбы, может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая индивидуальные особенности каждого человека и интенсивность физической активности.

Фото: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как пишет marathonec.ru, обычно показатель расхода калорий при ходьбе рассчитывается на основе веса тела и скорости передвижения.

Несмотря на индивидуальные различия, есть некоторые усредненные данные, которые помогают в оценке количества сжигаемых калорий. В среднем, при ходьбе на расстояние одного километра, сжигается около 0,72 ккал/кг веса тела у женщин и 0,68 ккал/кг у мужчин.

На практике, сколько калорий будет сжигаться во время ходьбы, зависит от скорости и интенсивности движения. Приходясь примерно, при ходьбе со скоростью 3 км/ч можно сжечь около 2 ккал/мин или 180 ккал/час, а при скорости 5 км/ч — около 4 ккал/мин или 300 ккал/час.

Однако эти данные являются лишь ориентиром и могут различаться в зависимости от физической формы, индивидуального метаболизма и других факторов. Фитнес-трекеры и специальные приложения могут более точно оценить количество сжигаемых калорий во время ходьбы, учитывая персональные данные человека, такие как возраст, вес и рост.

Важно помнить, что ходьба является доступной и эффективной формой физической активности, помогающей сжигать калории и приводить организм в форму. Длительные прогулки и подъемы в гору также могут увеличить расход энергии и усилить пользу от ходьбы.

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