Названы орехи, которые помогают быстрее сжигать жир в процессе тренировок

Американские учёные назвали орехи, быстро сжигающие жир во время тренировок

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Ученые из Аппалачского государственного университета в Каннаполисе пришли к выводу, что орехи могут быть идеальным перекусом для любителей фитнеса.

Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Опубликованная в журнале Frontiers in Nutrition научная работа указывает, что употребление всего пяти миндальных орехов, или 57 граммов, в день может улучшить способность организма сжигать жир во время тренировок.

Миндальные орехи приносят не только пользу для фитнеса, но и помогают улучшить общее здоровье.

Они способствуют улучшению метаболизма, снижению воспаления и уровня стресса, а также ускоряют процесс восстановления после физических нагрузок.

Орехи богаты белком, полезными жирами, витамином Е, минералами и клетчаткой. Они также содержат полифенолы в своей коричневой кожуре, которые действуют в толстом кишечнике и помогают контролировать воспаление и окислительный стресс в организме.

Мононенасыщенные жиры, в большом количестве содержащиеся в орехах, считаются полезными для здоровья сердца. Они могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, орехи могут помочь снизить вес и жировую ткань в организме. Высокое содержание клетчатки в орехах способствует увеличению чувства сытости и снижению аппетита.

Орехи также являются источником энергии благодаря магнию, который улучшает превращение пищи в энергию, и витамина B, который помогает укреплять нервную систему.

Таким образом, умеренное потребление орехов может быть полезным для фитнес-энтузиастов. Они помогут улучшить физическую выносливость, способность организма сжигать жир и снизить уровень воспаления и стресса. Однако следует помнить, что орехи содержат много калорий, поэтому их потребление следует согласовывать с общей диетой и порциями питания.