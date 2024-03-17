Названы орехи, которые помогают быстрее сжигать жир в процессе тренировок

Ученые из Аппалачского государственного университета в Каннаполисе пришли к выводу, что орехи могут быть идеальным перекусом для любителей фитнеса.
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Опубликованная в журнале Frontiers in Nutrition научная работа указывает, что употребление всего пяти миндальных орехов, или 57 граммов, в день может улучшить способность организма сжигать жир во время тренировок.
Миндальные орехи приносят не только пользу для фитнеса, но и помогают улучшить общее здоровье.
Они способствуют улучшению метаболизма, снижению воспаления и уровня стресса, а также ускоряют процесс восстановления после физических нагрузок.
Орехи богаты белком, полезными жирами, витамином Е, минералами и клетчаткой. Они также содержат полифенолы в своей коричневой кожуре, которые действуют в толстом кишечнике и помогают контролировать воспаление и окислительный стресс в организме.
Мононенасыщенные жиры, в большом количестве содержащиеся в орехах, считаются полезными для здоровья сердца. Они могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, орехи могут помочь снизить вес и жировую ткань в организме. Высокое содержание клетчатки в орехах способствует увеличению чувства сытости и снижению аппетита.
Орехи также являются источником энергии благодаря магнию, который улучшает превращение пищи в энергию, и витамина B, который помогает укреплять нервную систему.
Таким образом, умеренное потребление орехов может быть полезным для фитнес-энтузиастов. Они помогут улучшить физическую выносливость, способность организма сжигать жир и снизить уровень воспаления и стресса. Однако следует помнить, что орехи содержат много калорий, поэтому их потребление следует согласовывать с общей диетой и порциями питания.
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