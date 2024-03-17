Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милош Бикович сфотографировался с женой и сыном
Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
5 ключевых ошибок на мойке, которые могут повредить ваш автомобиль
В ГД России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине
Вдова Пьера Нарцисса отказалась заключать контракт с новым мужем
Любовь Успенская исполнила мечту и получила российское гражданство
Ученые рассказали, как кошки лечат людей
Захарова призвала Макрона перестать посылать оружие Киеву
Интересные факты о хулахупе
Названы орехи, которые помогают быстрее сжигать жир в процессе тренировок

Американские учёные назвали орехи, быстро сжигающие жир во время тренировок

1:53
Спорт

Ученые из Аппалачского государственного университета в Каннаполисе пришли к выводу, что орехи могут быть идеальным перекусом для любителей фитнеса.

Американские учёные назвали орехи, быстро сжигающие жир во время тренировок
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Опубликованная в журнале Frontiers in Nutrition научная работа указывает, что употребление всего пяти миндальных орехов, или 57 граммов, в день может улучшить способность организма сжигать жир во время тренировок.

Миндальные орехи приносят не только пользу для фитнеса, но и помогают улучшить общее здоровье.

  • Они способствуют улучшению метаболизма, снижению воспаления и уровня стресса, а также ускоряют процесс восстановления после физических нагрузок.
  • Орехи богаты белком, полезными жирами, витамином Е, минералами и клетчаткой. Они также содержат полифенолы в своей коричневой кожуре, которые действуют в толстом кишечнике и помогают контролировать воспаление и окислительный стресс в организме.
  • Мононенасыщенные жиры, в большом количестве содержащиеся в орехах, считаются полезными для здоровья сердца. Они могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Кроме того, орехи могут помочь снизить вес и жировую ткань в организме. Высокое содержание клетчатки в орехах способствует увеличению чувства сытости и снижению аппетита.
  • Орехи также являются источником энергии благодаря магнию, который улучшает превращение пищи в энергию, и витамина B, который помогает укреплять нервную систему.

Таким образом, умеренное потребление орехов может быть полезным для фитнес-энтузиастов. Они помогут улучшить физическую выносливость, способность организма сжигать жир и снизить уровень воспаления и стресса. Однако следует помнить, что орехи содержат много калорий, поэтому их потребление следует согласовывать с общей диетой и порциями питания.

Что Будет, Если Есть 4 Миндальных Ореха Каждый День
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Последние материалы
Захарова призвала Макрона перестать посылать оружие Киеву
Интересные факты о хулахупе
Ученые США обнаружили, что негативные события человек запоминает лучше других
Что посадить в приствольный круг деревьев
Alone in the Dark выйдет без механизмов защиты от взлома
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева
Почему сохнут губы
Полезные свойства фисташек: эти орехи обязательно должны быть в рационе
Пять странных привычек русских, которые поражают итальянцев
Молодой внешне Арагорн из "Властелина колец" в нашем мире считался бы стариком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников