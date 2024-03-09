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Секрет из Университета: как миндальная диета помогла людям сбросить 9,3% веса и улучшить здоровье сердца

Obesity: миндаль в качестве перекуса улучшает кардиометаболическое здоровье

1:19
Наука

Эксперты из Университета Южной Австралии провели исследование, демонстрирующее эффективность миндаля в борьбе с избыточным весом путем улучшения метаболизма и снижения чувства голода. Также было выявлено, что данный орех способствует улучшению здоровья сердца.

Obesity: миндаль в качестве перекуса улучшает кардиометаболическое здоровье
Фото: openverse.org by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, включало 106 участников с ожирением и избыточным весом в возрастном диапазоне от 25 до 65 лет. Участники были разделены на две группы. В течение девяти месяцев обе группы следовали особой диете, включающей ограничение калорийности в течение трех месяцев, а затем переход на рацион для поддержания веса в оставшиеся шесть месяцев.

Первая группа использовала рисовые крекеры или мюсли для перекусов, в то время как вторая группа употребляла только миндаль.

По завершении эксперимента было установлено, что обе группы добились снижения исходного веса участников примерно на 9,3%. Однако те, кто потреблял миндаль, показали более высокие показатели кардиометаболического здоровья, что свидетельствует об улучшении состояния сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

Эти результаты ученые связывают с высоким содержанием ненасыщенных жиров в миндалях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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