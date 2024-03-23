Фитнес-тренер рассказала о причинах различной выносливости у людей. Дело в наших мышцах

Почему некоторые люди выносливее других? Ответ эксперта

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мнению тренера, мышца состоит из двух типов мышечных волокон: медленных (тип I) и быстрых (тип II). Медленные волокна реагируют на нагрузку с небольшой задержкой, что позволяет им работать продолжительное время без перерыва и быстро восстанавливаться.

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Именно поэтому люди с высоким содержанием волокон типа I обладают большей выносливостью по сравнению с другими.

Им удаётся достигать успехов в велоспорте, беге и плавании на средние и длинные дистанции, а также они проявляют отличные результаты в статистических упражнениях.

"Медленные мышечные волокна позволяют проводить тренировки с большим количеством повторений, благодаря развитой капиллярной сети, которая способствует улучшению кровообращения и повышению уровня кислорода в организме. Кроме того, они выполняют ещё одну важную функцию — поддерживают правильную осанку у человека", — заключила тренер.