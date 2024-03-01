Комментатор Орлов об отстранении российских футболистов: "Нам бы уже хоть Лигу Европы"

Комментатор Орлов признал, что российским клубам грустно без Лиги Чемпионов

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказал свою позицию относительно отстранения российских команд от участия в европейских клубных турнирах.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Садовников is licensed under CC BY-SA 3.0

Решение УЕФА и ФИФА о прекращении участия российских команд и национальной сборной связано с политической обстановкой в мире. Подобная ситуация возникла и в других видах спорта.

Геннадий Орлов отметил, что отсутствие российских команд в Лиге чемпионов вызывает грусть, но он выразил надежду на то, что командам всё же будет разрешено участвовать хотя бы в Лиге Европы.

Журналист также подчеркнул, что основной интерес заключается в Олимпийских играх и чемпионатах мира, где спортсменам предоставляется возможность доказать свою силу и стать самыми лучшими.

"Грустно без Лиги чемпионов? Ну конечно, что тут говорить. Нам бы уже хоть Лигу Европы. Тогда и дополнительный смысл совершенствоваться появится. В Союзе проводили игры Дружбы взамен Олимпийских игр, но это же всё равно не то. Главное — это Олимпиады и чемпионаты мира", — сказал Орлов в разговоре с "Чемпионатом".

Орлов подчеркнул, что эти соревнования имеют особое значение и являются непревзойденными по значимости.