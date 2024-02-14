Российская сборная сыграет товарищеский матч с парагвайцами в Москве

Российская сборная встретится в товарищеском матче с Парагваем в Москве в марте

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Сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Парагвая 25 марта на стадионе ВТБ Арена в Москве. Такой информацией поделились в пресс-службе сборной РФ.

Фото: Openverse by Alexander Veprev is licensed under CC BY-SA 4.0

Этому поединку будет предшествовать ещё один товарищеский матч с национальной командой Сербии, которая состоится 21 марта на стадионе "Динамо" в Москве.

В 2023 году российская сборная сыграла в восьми товарищеских встречах. Российские футболисты победили в трёх из них, которые были проведены дома. Россияне обыграли Ирак в Санкт-Петербурге со счётом 2:0, Камерун со счётом 1:0 в Москве, а также выиграли у Кубы в Волгограде со счётом 8:0.