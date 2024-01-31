Сборная России по футболу предвкушает товарищеский матч со сборной Сербии в Москве

В марте между сборными России и Сербии состоится товарищеский матч по футболу

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сборные России и Сербии проведут товарищеский матч в Москве. Как сообщается в пресс-службе российской национальной команды, игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо».

Фото: РФС

В Telegram-канале сборной России отмечается, что они с нетерпением ожидают этой дружественной встречи со своими "братьями" из Сербии.

«50 дней до матча Россия — Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями», — сказано в сообщении.

Следует отметить, что российские клубы и сборные были временно исключены из участия в турнирах, организованных ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года. В 2023 году сборная России провела восемь матчей, включая победы над Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кубой (8:0). Команда также сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1), Кенией (2:2) и потерпела поражение от молодежной сборной Египта (1:2).

В рейтинге УЕФА сборная России занимает 29-е место, в то время как Сербия располагается на 19-й позиции.