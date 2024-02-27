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Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, какие два блюда русской кухни ему очень понравились

Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, что из русской кухни ему понравился "суп из свеклы"

Спорт

Футболист ЦСКА Келлвен поделился своими впечатлениями о русской кухне.

Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, что из русской кухни ему понравился "суп из свеклы"
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Келлвен признался, что ожидал сложностей с адаптацией к местной еде и что ему будет не хватать бразильской кухни. Однако, он был приятно удивлён тем, что в Москве есть все необходимые продукты и ингредиенты для приготовления привычных ему блюд.

Он отметил, что уже попробовал несколько блюд, включая суп из красной свеклы и борщ, которые ему понравились. Он также упомянул красный салат, приготовленный из свеклы.

"Многое ли пробовал из русской кухни? Суп из красной свёклы… Борщ. Очень вкусный, нам понравился. Ещё я ел такой красный салат, тоже вроде из свёклы — было вкусно. Но пока мы многое не пробовали", — сказал Келлвен, которого цитирует "РБ Спорт".

Келлвен, 23-летний бразильский футболист, присоединился к ЦСКА в сентябре 2023 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в различных турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в € 7 млн по данным портала Transfermarkt.

ЦСКА занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга сезона 2023/2024, набрав 28 очков в 18 матчах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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