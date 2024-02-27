Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, какие два блюда русской кухни ему очень понравились

Футболист ЦСКА Келлвен поделился своими впечатлениями о русской кухне.
Келлвен признался, что ожидал сложностей с адаптацией к местной еде и что ему будет не хватать бразильской кухни. Однако, он был приятно удивлён тем, что в Москве есть все необходимые продукты и ингредиенты для приготовления привычных ему блюд.
Он отметил, что уже попробовал несколько блюд, включая суп из красной свеклы и борщ, которые ему понравились. Он также упомянул красный салат, приготовленный из свеклы.
"Многое ли пробовал из русской кухни? Суп из красной свёклы… Борщ. Очень вкусный, нам понравился. Ещё я ел такой красный салат, тоже вроде из свёклы — было вкусно. Но пока мы многое не пробовали", — сказал Келлвен, которого цитирует "РБ Спорт".
Келлвен, 23-летний бразильский футболист, присоединился к ЦСКА в сентябре 2023 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в различных турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в € 7 млн по данным портала Transfermarkt.
ЦСКА занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга сезона 2023/2024, набрав 28 очков в 18 матчах.
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