Бюджетный вариант: как приготовить вкусные блины за копейки. Три рецепта

Классические, с кабачком, с яблоком: три бюджетных рецепта блинов

4:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — традиционное блюдо русской кухни, с которого приятно начинать самый обычный день и отмечать праздники. Существует множество вариаций и дополнений к этому лакомству. Совместно с онлайн-агрегатором скидок "Едадил” мы собрали различные и в то же время бюджетные рецепты домашних блинчиков и посчитали их стоимость.

Фото: openverse.org by Stacy Spensley is licensed under CC BY 2.0.

Блины классические

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Яйца — 3 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Мука — 200 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Стоимость

Стоимость ингредиентов на 6 порций с учётом всех скидок (например, молоко и яйца можно приобрести в Москве со скидками до 40%) составит от 80 рублей. При этом полная стоимость за упаковку всех ингредиентов — 400 рублей.

Приготовление

В большой миске слегка взбить венчиком яйца с сахаром и солью. В получившуюся смесь нужно влить 250 мл холодного молока. Перемешать венчиком, чтобы получилась однородная масса. Муку просеять через мелкое сито и понемногу добавить в яично-молочную смесь, перемешивая венчиком или лопаточкой до получения теста. Главное — избежать образования комочков. Далее добавляем в тесто оставшееся молоко и тщательно перемешиваем венчиком. Затем нужно влить растительное масло, перемешать и оставить на 10-15 минут при комнатной температуре.

Для приготовления самих блинчиков нагреваем чугунную сковороду, смазываем растительным маслом и жарим тонкие блинчики с двух сторон. Выкладываем их стопкой, подаём со сметаной, вареньем или мёдом.

Блины с кабачком

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Кабачок — 600 г

Яйца — 4 шт.

Масло растительное — 4 ст. л.

Мука — 300 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 3 ст. л.

Стоимость

Приготовление блинов по этому рецепту на 6 порций обойдётся примерно в 186 рублей с учётом всех акционных предложений: в Москве можно приобрести кабачки со скидкой до 25%, а в Новосибирске до 31%. Если вы планируете приобрести по пачке каждого ингредиента — на закупку уйдёт ориентировочно 600 рублей.

Приготовление

Для начала стоит вымыть и натереть кабачок на мелкой тёрке. Полученную массу нужно добавить в смесь из яиц, сахара и соли. Далее перемешиваем до получения однородной консистенции. Затем к тесту добавляется молоко и также аккуратно помешиваем до загустения массы. Затем добавляем муку и также смешиваем ингредиенты, избегая образования комочков.

В нагретую и смазанную растительным маслом сковородку выкладываем тесто и жарим блинчики. Вкуснее всего кабачковые блинчики подавать со сметаной.

Блины с яблоком

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Яблоки — 3 шт.

Мука пшеничная — 8-10 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — 3,5 ст. л.

Соль — 1 щепотка

Кипяток — 100 мл

Растительное масло — 50 мл

Стоимость

Примерная стоимость ингредиентов для приготовления яблочных блинов на 6 человек составит 125 рублей. Яблоки можно найти со скидками до 35%. Стоимость всех ингредиентов с учётом приобретения по упаковке — 500 рублей.

Приготовление

В молоко комнатной температуры нужно разбить яйцо, добавить сахар и щепотку соли, перемешать смесь венчиком. Затем добавьте в тесто муку, смешанную с разрыхлителем. Аккуратно перемешайте. Кипяток соедините с растительным маслом и добавьте в тесто, непрерывно помешивая, — это избавит от комочков в тесте. В получившуюся массу добавьте натёртую на крупной тёрке мякоть яблок без кожуры и перемешайте тесто ещё раз. Обжарьте блинчики на сковороде, смазанной растительным маслом. Получившееся лакомство подавайте с мёдом и сливочным маслом!