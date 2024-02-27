Адвокат Промеса подал апелляцию от имени Промеса, осуждённого по делу о контрабанде наркотиков

Адвокат футболиста из Нидерландов Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда об обвинении его в контрабанде наркотиков.
После оглашения приговора, представитель пресс-службы прокуратуры Амстердама сообщил, что адвокат Квинси Промеса подал апелляцию от его имени. Судебное заседание по этому вопросу назначено на Государственную прокуратуру, где будет рассмотрена апелляция.
"Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама, о чём рассказали на "Матч ТВ".
14 февраля Квинси Промес, нападающий футбольного клуба "Спартак" из Москвы, был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам тюремного заключения.
Ранее он уже был осужден на 1,5 года лишения свободы за участие в драке совместно с своим двоюродным братом. Таким образом, суммарный срок заключения Квинси Промеса составляет 7,5 года.
В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 21 матч в составе "Спартака" во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом продолжается до июня 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.