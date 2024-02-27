Адвокат Промеса подал апелляцию от имени Промеса, осуждённого по делу о контрабанде наркотиков

Адвокат Промеса подал от его имени апелляцию по делу о контрабанде наркотиков

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Адвокат футболиста из Нидерландов Квинси Промеса подал апелляцию на решение суда об обвинении его в контрабанде наркотиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После оглашения приговора, представитель пресс-службы прокуратуры Амстердама сообщил, что адвокат Квинси Промеса подал апелляцию от его имени. Судебное заседание по этому вопросу назначено на Государственную прокуратуру, где будет рассмотрена апелляция.

"Адвокат Промеса подал апелляцию от его имени сразу же после вынесения решения по делу о контрабанде наркотиков. Этот вопрос будет рассмотрен в Государственной прокуратуре по апелляции", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амстердама, о чём рассказали на "Матч ТВ".

14 февраля Квинси Промес, нападающий футбольного клуба "Спартак" из Москвы, был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам тюремного заключения.

Ранее он уже был осужден на 1,5 года лишения свободы за участие в драке совместно с своим двоюродным братом. Таким образом, суммарный срок заключения Квинси Промеса составляет 7,5 года.

В нынешнем сезоне Квинси Промес провел 21 матч в составе "Спартака" во всех турнирах, забив восемь голов и отдав восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом продолжается до июня 2024 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 6 миллионов евро.