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Быстров назвал бредом 4-летнее рассмотрение дела Промеса: вопросы к нидерландскому суду

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Быстров не понимает, почему дело Промеса рассматривается уже четыре года

1:20
Спорт

Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров поделился своим мнением о ситуации, связанной с футболистом Квинси Промесом.

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Быстров не понимает, почему дело Промеса рассматривается уже четыре года
Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

В феврале Промес был осужден без его присутствия на срок в 6 лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков общим весом более 1,3 тонны. Промес был объявлен в международный розыск.

Быстров заявил, что Россия не должна выдавать Промеса Нидерландам и задал вопрос, почему "Урал" не отстранил игрока Влута после его признания о сбивании ребёнка в пьяном состоянии. Он выразил свое недоумение и несогласие с такой ситуацией, особенно учитывая, что Влут продолжает играть.

Относительно Промеса, Быстров высказал сомнения относительно обвинений о контрабанде наркотиков, поскольку, по его мнению, расследование этого дела продлилось уже и так четыре года по непонятным причинам. Он назвал это "бредом" и выразил свое недоверие к версии следствия.

Быстров считает, что такое развитие событий вызывает сомнения и недопонимание.

"По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках — такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то", — сказал Быстров, которого цитирует Sport24.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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