Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров поделился своим мнением о ситуации, связанной с футболистом Квинси Промесом.
В феврале Промес был осужден без его присутствия на срок в 6 лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков общим весом более 1,3 тонны. Промес был объявлен в международный розыск.
Быстров заявил, что Россия не должна выдавать Промеса Нидерландам и задал вопрос, почему "Урал" не отстранил игрока Влута после его признания о сбивании ребёнка в пьяном состоянии. Он выразил свое недоумение и несогласие с такой ситуацией, особенно учитывая, что Влут продолжает играть.
Относительно Промеса, Быстров высказал сомнения относительно обвинений о контрабанде наркотиков, поскольку, по его мнению, расследование этого дела продлилось уже и так четыре года по непонятным причинам. Он назвал это "бредом" и выразил свое недоверие к версии следствия.
Быстров считает, что такое развитие событий вызывает сомнения и недопонимание.
"По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках — такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то", — сказал Быстров, которого цитирует Sport24.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.