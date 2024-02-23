В прокуратуре Нидерландов ответили Промесу, желавшему дать показания без риска быть арестованным

Прокуратура Нидерландов отказала нападающему "Спартака" Квинси Промесу в безопасном проезде для предоставления показаний в суде по делу о наркоторговле.
Пресс-секретарь прокуратуры Франклин Ваттимена подтвердил, что если Промес прибыл бы в Нидерланды, его бы задержала полиция, несмотря на просьбу футболиста этого не делать.
"Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией", — сказал Ваттимена, которого цитирует ТАСС.
Промес выразил готовность явиться в суд и дать показания, но при условии, что он не будет арестован.
В феврале этого года Промес был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам тюремного заключения. Он также получил полуторагодовой приговор за поножовщину. Общий срок наказания Промеса составляет семь с половиной лет.
В текущем сезоне футболист провел 21 матч, забив восемь голов и сделав восемь голевых передач. Его контракт с "Спартаком" рассчитан до июня 2024 года, а его рыночная стоимость оценивается в €6 млн, согласно порталу Transfermarkt.
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