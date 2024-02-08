Теннисистка Пивоварова сравнила игру Медведева и Рублёва в текущем сезоне

Анастасия Пивоварова, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров, поделилась своим мнением о прогрессе россиянина Андрея Рублёва по сравнению с предыдущим сезоном, сравнив его с другим игроком, Даниилом Медведевым.
Пивоварова отметила выступление Рублёва на Australian Open 2024 и призналась, что впечатлена его игрой.
Спортсменка признала, что у Рублёва были некоторые сложности во встрече с Тьяго Уайлдом, однако он смог победить его в долгом пятисетовом матче. В дальнейшем Рублёв провел отличные игры против Алекса де Минора и Янника Синнера, напомнила Пивоварова.
По мнению теннисистки, Рублёв показал более значительный прогресс в игре, чем Медведев. Медведев является психологически более сильным и уверенным спортсменом, пишет Газета.Ru.
"На мой взгляд, с прошлого сезона Рублев сделал более серьезный скачок в своей игре, чем Медведев. Даниил ментально более сильный, уверенный и по-спортивному злой, но Рублев именно уровнем своей подготовки и игры поразил меня в матчах против Де Минора и Синнера", — сказала Пивоварова.
Спортсменка призналась, что ждёт впечатляющих побед от Рублёва в этом сезоне, выразив уверенность, что у него есть все необходимые компоненты для успеха.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.