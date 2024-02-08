Теннисистка Пивоварова сравнила игру Медведева и Рублёва в текущем сезоне

Теннисистка Пивоварова: в текущем сезоне прогресс Рублёва больше, чем у Медведева

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Анастасия Пивоварова, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров, поделилась своим мнением о прогрессе россиянина Андрея Рублёва по сравнению с предыдущим сезоном, сравнив его с другим игроком, Даниилом Медведевым.

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Пивоварова отметила выступление Рублёва на Australian Open 2024 и призналась, что впечатлена его игрой.

Спортсменка признала, что у Рублёва были некоторые сложности во встрече с Тьяго Уайлдом, однако он смог победить его в долгом пятисетовом матче. В дальнейшем Рублёв провел отличные игры против Алекса де Минора и Янника Синнера, напомнила Пивоварова.

По мнению теннисистки, Рублёв показал более значительный прогресс в игре, чем Медведев. Медведев является психологически более сильным и уверенным спортсменом, пишет Газета.Ru.

"На мой взгляд, с прошлого сезона Рублев сделал более серьезный скачок в своей игре, чем Медведев. Даниил ментально более сильный, уверенный и по-спортивному злой, но Рублев именно уровнем своей подготовки и игры поразил меня в матчах против Де Минора и Синнера", — сказала Пивоварова.

Спортсменка призналась, что ждёт впечатляющих побед от Рублёва в этом сезоне, выразив уверенность, что у него есть все необходимые компоненты для успеха.