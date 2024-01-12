Тренер назвал вероятного сложного соперника теннисиста Рублёва в четвертьфинале Australian Open

Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником

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Известный теннисный тренер Виктор Янчук рассказал, что в четвертьфинале Australian Open российскому теннисисту Андрею Рублёву, если он дойдёт до этого этапа, предстоит встреча со сложным противником — итальянским игроком Янником Синнером.

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Тренер признал, что Рублёву придётся сыграть трудный матч, если всё сложится удачно и до него дойдёт дело. Россиянину придётся приложит много усилий для победы, потому что этот соперник будет равным ему по силе, пишет Газета.Ru.

"Теоретически, в четвертьфинале просматривается вероятная встреча Рублева с Синнером. Скажу, что это уже трудно и непонятно. Там Андрею надо будет напрягаться. Думаю, шансы будут равны, и все будет зависеть от того, кто как сыграет в конкретный день", — сказал Янчук.

Тренер предложил верить в успех Рублёва, который сейчас находится в хорошей форме и может проявить спортивный характер, если это потребуется.

При этом делать какие-то прогнозы по турниру первого "шлема" в сезоне — вещь неблагодарная, добавил Янчук.