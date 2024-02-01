Наставник хоккейного СКА Ротенберг о своём отношении к критике: "Собаки лают, караван идёт"

Главный тренер СКА Роман Ротенберг признался, что вообще не обращает внимания на критику своей работы, особенно ту, что появляется в интернете.
Тренер считает, что современный мир и информационные технологии способствуют появлению множества проплаченных статей и ботов, которые оставляют негативные комментарии в интернете.
Ротенберг полагает, что лучше доказывать свои способности и развивать хоккей на практике, а не обращать внимание на тех, кто не понимает и не поддерживает этот процесс. Ротенберг выразил мнение, что люди, пишущие критические материалы, не имеют должного понимания о развитии хоккея.
"Собаки лают, караван идёт, доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей. Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. По-моему, это вообще не люди, боты", - сказал Ротенберг в эфире YouTube-канала "Суперлига".
В этом сезоне КХЛ Ротенберг получил особенно много критики в свой адрес до примерно ноября, когда СКА терпел много поражений и шёл на низких местах в Западной конференции.
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