Наставник хоккейного СКА Ротенберг о своём отношении к критике: "Собаки лают, караван идёт"

Главный тренер СКА Ротенберг признался, что не обращает внимания на критику

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды

Главный тренер СКА Роман Ротенберг признался, что вообще не обращает внимания на критику своей работы, особенно ту, что появляется в интернете.

Фото: commons.wikimedia.org by Hockeyguy hockeytown is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тренер считает, что современный мир и информационные технологии способствуют появлению множества проплаченных статей и ботов, которые оставляют негативные комментарии в интернете.

Ротенберг полагает, что лучше доказывать свои способности и развивать хоккей на практике, а не обращать внимание на тех, кто не понимает и не поддерживает этот процесс. Ротенберг выразил мнение, что люди, пишущие критические материалы, не имеют должного понимания о развитии хоккея.

"Собаки лают, караван идёт, доказываем своим делом, результатом, развиваем хоккей. Думаю, что люди, которые это пишут, даже не понимают, что такое развитие хоккея. По-моему, это вообще не люди, боты", - сказал Ротенберг в эфире YouTube-канала "Суперлига".

В этом сезоне КХЛ Ротенберг получил особенно много критики в свой адрес до примерно ноября, когда СКА терпел много поражений и шёл на низких местах в Западной конференции.