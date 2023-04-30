Роман Ротенберг, главный тренер сборной России по хоккею, недавно рассказал об удивительной мотивации своих игроков. Он отметил, что не нужно никого подталкивать к выступлению, так как игроки уже хотят продемонстрировать свои лучшие хоккейные навыки. Ротенберг подчеркивает, что для команды крайне важно играть в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и в идеале они должны объездить все города с учетом их плотного графика. Он считает, что жизненно важно показать команду болельщикам по всей стране.
Игровой стиль команды основан на традициях советского хоккея, что позволило им покорить все команды мира и выиграть девять Олимпийских игр. Тем не менее, команда постоянно использует современные подходы для улучшения своих результатов. Ротенберг уверяет болельщиков, что команда будет играть в захватывающую атакующую игру. Он в восторге от сильных вратарей команды и приверженности игроков тренировкам. Игроки первоклассные, и они готовы быть патриотами, даже если это означает оставить свои семьи, чтобы представлять свою страну.
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