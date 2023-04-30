Ротенберг рассказал, почему хоккеисты сборной России — настоящие патриоты

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Роман Ротенберг, главный тренер сборной России по хоккею, недавно рассказал об удивительной мотивации своих игроков. Он отметил, что не нужно никого подталкивать к выступлению, так как игроки уже хотят продемонстрировать свои лучшие хоккейные навыки. Ротенберг подчеркивает, что для команды крайне важно играть в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и в идеале они должны объездить все города с учетом их плотного графика. Он считает, что жизненно важно показать команду болельщикам по всей стране.

Игровой стиль команды основан на традициях советского хоккея, что позволило им покорить все команды мира и выиграть девять Олимпийских игр. Тем не менее, команда постоянно использует современные подходы для улучшения своих результатов. Ротенберг уверяет болельщиков, что команда будет играть в захватывающую атакующую игру. Он в восторге от сильных вратарей команды и приверженности игроков тренировкам. Игроки первоклассные, и они готовы быть патриотами, даже если это означает оставить свои семьи, чтобы представлять свою страну.

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