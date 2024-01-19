Джокович вышел в четвёртый круг Australian Open, обыграв теннисиста из Аргентины Этчеверри

Джокович победил в третьем круге Australian Open аргентинца Этчеверри

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел победителем в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, обыграв аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, занимающего 32-ю строку в мировом рейтинге.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джокович выиграл у своего соперника со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:2). Всего спортсмены провели на корте 2 часа 31 минуту.

В четвёртом круге действующей первой ракетке мира предстоит сразиться с французским теннисистом Адрианом Маннарино, который выиграл у представителя США Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.