Джокович объяснил, почему пригласил болельщика спуститься с трибуны на матче второго круга Australian Open

Джокович о фанате, оскорбившем его на Australian Open: "У него не нашлось смелости спуститься"

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Первая ракетка мира, теннисист из Сербии Новак Джокович рассказал журналистам, как у него дошло до словесной перепалки с болельщиком в матче второго круга Australian Open, который он играл с австралийцем Алексеем Попыриным.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Джокович рассказал, что он терпел оскорбления от болельщика большую часть матча.

"Бо́льшую часть матча я терпел, но в какой-то момент меня это достало, и я спросил его, не хочет ли он спуститься и высказать всё мне в лицо. К сожалению, у него не нашлось смелости спуститься", - рассказал Джокович на пресс-конференции.

Теннисист считает, что "такой смелый мужик", как оскорблявший его зритель, должен иметь смелость сказать в лицо то, что он выкрикивает с трибуны.

Джокович признался, что его расстроил этот инцидент. Спортсмен уверен, что переходить черту никому не позволено. Хотя Джокович считает, что заплатившие за билеты зрители имеют право быть на трибунах и говорить всё, что захотят, переходить допустимые границы всё же никому не дозволено.