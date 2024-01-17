Джокович объяснил, почему пригласил болельщика спуститься с трибуны на матче второго круга Australian Open

Первая ракетка мира, теннисист из Сербии Новак Джокович рассказал журналистам, как у него дошло до словесной перепалки с болельщиком в матче второго круга Australian Open, который он играл с австралийцем Алексеем Попыриным.
Джокович рассказал, что он терпел оскорбления от болельщика большую часть матча.
"Бо́льшую часть матча я терпел, но в какой-то момент меня это достало, и я спросил его, не хочет ли он спуститься и высказать всё мне в лицо. К сожалению, у него не нашлось смелости спуститься", - рассказал Джокович на пресс-конференции.
Теннисист считает, что "такой смелый мужик", как оскорблявший его зритель, должен иметь смелость сказать в лицо то, что он выкрикивает с трибуны.
Джокович признался, что его расстроил этот инцидент. Спортсмен уверен, что переходить черту никому не позволено. Хотя Джокович считает, что заплатившие за билеты зрители имеют право быть на трибунах и говорить всё, что захотят, переходить допустимые границы всё же никому не дозволено.
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