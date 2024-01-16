Тренер Янчук рассказал, как дальше будет играть россиянин Медведев на Australian Open

Российский тренер по теннису Виктор Янчук выразил своё мнение по поводу перспектив россиянина Даниила Медведева на проходящем сейчас Australian Open.
Тренер считает, что Медведеву на этот раз досталась вполне "нормальная" сетка, в которой ему ничего не должно помешать идти вперёд, к финалу.
Главное качество Медведева заключается в том, что он очень уверен в себе, и у него совершенно нет страха перед любыми противниками.
"Он легко пройдет первые круги и дальше, думаю, все-таки обретет форму и уверенность. Ему этой уверенности не занимать. Он не боится никаких соперников и готов дать бой каждому", — сказал Янчук, слова которого приводит Газета.Ru.
В первом круге Australian Open Медведев выиграл у француза Теренса Атмана. Во втором круге турнира соперником Медведева станет финский теннисист Эмиль Руусвуори, который является 53-й ракеткой мира.
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