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Тренер Янчук рассказал, как дальше будет играть россиянин Медведев на Australian Open

Тренер Янчук о теннисисте Медведеве на Australian Open: не боится никаких соперников

0:58
Спорт

Российский тренер по теннису Виктор Янчук выразил своё мнение по поводу перспектив россиянина Даниила Медведева на проходящем сейчас Australian Open.

Тренер Янчук о теннисисте Медведеве на Australian Open: не боится никаких соперников
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тренер считает, что Медведеву на этот раз досталась вполне "нормальная" сетка, в которой ему ничего не должно помешать идти вперёд, к финалу.

Главное качество Медведева заключается в том, что он очень уверен в себе, и у него совершенно нет страха перед любыми противниками.

"Он легко пройдет первые круги и дальше, думаю, все-таки обретет форму и уверенность. Ему этой уверенности не занимать. Он не боится никаких соперников и готов дать бой каждому", — сказал Янчук, слова которого приводит Газета.Ru.

В первом круге Australian Open Медведев выиграл у француза Теренса Атмана. Во втором круге турнира соперником Медведева станет финский теннисист Эмиль Руусвуори, который является 53-й ракеткой мира.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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