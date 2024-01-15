Тренер Янчук про победу Медведева в первом круге Australian Open: сыграл аккуратно, но надёжно

Тренер Янчук об игре теннисиста Медведева в первом круге Australian Open: "Пока не раскрылся полностью"

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу, одержанную россиянином Даниилом Медведевым в первом круге Australian Open.

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Медведев смог пройти во второй круг Открытого чемпионата Австралии — 2024 после того, как его соперник по первому кругу, француз Теренс Атман, отказался продолжать борьбу из-за недомогания. В результате матч Медведева и Атмана окончился со счётом 5:7; 6:2, 6:4; 1:0.

"Медведев пока не раскрылся полностью. Он сыграл достаточно аккуратно, но надёжно. Но в первом круге и не нужно было показывать пик формы", — сказал Янчук в разговоре с "Чемпионатом".

Тренер уверен, что Медведеву предстоит ещё встретиться с более серьёзными противниками на корте. Для первого же круга россиян отыграл хорошо и победил заслуженно, добавил Янчук.

Во втором круге турнира в Австралии Медведеву предстоит сыграть с финским спортсменом Эмилем Руусувуори.