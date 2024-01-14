16-летняя россиянка Корнеева выиграла свой первый матч во взрослом турнире "Большого шлема"

16-летняя россиянка Корнеева одержала победу в первом матче турнира "Большого шлема"

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Российская теннисистка Алина Корнеева, которая в свои 16 лет является уже двукратной победительницей юниорских турниров "Большого шлема", одержала победу в своём первом матче во взрослом турнире этих соревнований, на Australian Open.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В первом круге Корнеева обыграла свою соперницу, 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Теперь Корнеевой предстоит сыграть с победительницей матча, который пройдёт между Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

В активе 16-летней россиянки уже есть два выигранных в прошлом сезоне юниорских турнира "Большого шлема", а также победа в турнире ITF (W-100) в Португалии и в юниорском Итоговом турнире Международной федерации тенниса (ITF), который состоялся в китайском городе Чэнду.