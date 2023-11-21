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В Саудовской Аравии состоится матч между командами Месси и Роналду

0:41
Спорт

Футбольный клуб "Интер Майами", где выступает аргентинец Лионель Месси, сыграет в дружеском турнире в Эр-Рияде против саудовской команды "Аль-Наср", в составе которой выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе американского клуба.

В Саудовской Аравии состоится матч между командами Месси и Роналду
Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В рамках того же турнира также примет участие "Аль-Хиляль". Организаторы мероприятия озаглавили предстоящий поединок между командами Роналду и Месси как "Последний танец" ("The Last Dance"), сообщает "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что Лионель Месси рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.

РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕССИ (2017) фильм. Спорт
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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