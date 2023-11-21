Футбольный клуб "Интер Майами", где выступает аргентинец Лионель Месси, сыграет в дружеском турнире в Эр-Рияде против саудовской команды "Аль-Наср", в составе которой выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе американского клуба.
В рамках того же турнира также примет участие "Аль-Хиляль". Организаторы мероприятия озаглавили предстоящий поединок между командами Роналду и Месси как "Последний танец" ("The Last Dance"), сообщает "Газета.Ru".
Ранее сообщалось, что Лионель Месси рассказал, что пока не планирует завершать карьеру.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.