Лионель Месси рассказал, что пока не планирует завершать карьеру

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард "Интера Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими мыслями о своём будущем в футболе, заявив, что он будет продолжать играть до тех пор, пока не почувствует, что больше не способен делать максимум на поле, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Месси провел большую часть своей карьеры в "Барселоне", выступая за клуб с 2003 по 2021 год. Он был готов даже на сокращение своей зарплаты, чтобы продолжить выступления за свой любимый клуб, но финансовые ограничения в испанской Ла Лиге не позволили заключить новое соглашение.

Летом 2023 года аргентинский нападающий перешел в "Интер Майами" после двух сезонов в составе французского "Пари Сен-Жермен". 20 августа он уже добился первой победы в Северной Америке, выиграв Кубок Лиги.

Ранее Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в мире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Вот почему ЛИОНЕЛЬ МЕССИ выиграл ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2023