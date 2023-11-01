Лионель Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

После вручения награды "Золотой мяч" издание Tyc Sports спросило нападающего клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси о его статусе в истории футбола.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

"Я никогда не говорил, что я лучший футболист в истории. Никогда этого не хотел, меня это не интересует", — отметил Месси.

Лионель Месси также заявил, что это его последний "Золотой мяч". Бывший голкипер сборной России и клубов "Спартак" и "Локомотив" Руслан Нигматуллин предположил, что больше подобных наград в карьере аргентинского футболиста уже не будет, и наступает время для новых талантов.

Напомним, что 30 октября в Париже 36-летний аргентинец в восьмой раз завоевал "Золотой мяч". Второе место занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а третье место занял форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

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