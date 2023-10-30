Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" сезона 2022/23

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Сегодня в Париже были объявлены результаты 67-й церемонии вручения главной индивидуальной награды для футболистов, и, как ожидалось, приз достался Лионелю Месси. В настоящее время он выступает за американский клуб "Интер Майами", сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Месси опередил Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" (который забрал приз лучшего нападающего), Килиана Мбаппе из ПСЖ и одного из самых талантливых молодых игроков Европы Хвичу Кварацхелия из Грузии.

Кроме того, награду лучшего молодого игрока года получил британец Джуд Беллингем, который ранее играл за "Боруссию Дортмунд" и этим летом перешел в "Реал Мадрид". Приз Льва Яшина для вратарей также достался аргентинцу — Эмилиану Мартинесу, который выступает за "Астон Виллу" и национальную сборную.

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Церемония вручения Золотого Мяча 2023