Сегодня в Париже были объявлены результаты 67-й церемонии вручения главной индивидуальной награды для футболистов, и, как ожидалось, приз достался Лионелю Месси. В настоящее время он выступает за американский клуб "Интер Майами", сообщает Telegram-канал Mash.
Месси опередил Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" (который забрал приз лучшего нападающего), Килиана Мбаппе из ПСЖ и одного из самых талантливых молодых игроков Европы Хвичу Кварацхелия из Грузии.
Кроме того, награду лучшего молодого игрока года получил британец Джуд Беллингем, который ранее играл за "Боруссию Дортмунд" и этим летом перешел в "Реал Мадрид". Приз Льва Яшина для вратарей также достался аргентинцу — Эмилиану Мартинесу, который выступает за "Астон Виллу" и национальную сборную.
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