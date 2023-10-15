Bola Sport: Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча" 2022/2023

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лионелю Месси, нападающему американского клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины, было сообщено о том, что он стал лауреатом престижной ежегодной футбольной награды "Золотой мяч", сообщает издание Bola Sport, ссылаясь на слова друга Месси, Алессандро Доссетти.

Фото: Openverse

По данным источника, Месси получил уведомление о своей победе 13 октября. Если эта информация подтвердится, то для форварда это будет восьмой "Золотой мяч" в его карьере. У его ближайшего преследователя — Криштиану Роналду пять таких наград.

Напомним, что летом 2023 года Месси перешёл в американский клуб "Интер Майами" после двух лет, проведенных во французской команде "ПСЖ".

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