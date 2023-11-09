На "ЦСКА Арене" в кулачном бою разыграют квартиру в Москве

Десятый турнир по кулачному бою под флагом Hardcore Media состоится уже в субботу, 11 ноября.

Фото: Соцсеть Дмитрий Плотников

За вакантный титул в главном бою сойдутся легковесы: действующий чемпион Hardcore Boxing и финалист первого сезона — Эмиль "Гладиатор" Новрузов против одного из лучших "кулачников" планеты, победителя Гран-при 2-го сезона Самата "Кыргыза" Абдырахманова.

В соглавном поединке: победитель первого сезона Гран-при Мухамед "Киборг" Калмыков будет сражаться против главного претендента Амхада "Нохчо" Джанчураева.

Ну и, наконец" долгожданный финал третьего сезона: Даниил "Янки" Бридов против Тиграна "Бруклина" Матевосяна. Именно в это бою на кону стоит квартира в Москве.

В других ивентах Тимур "Золотой" Мусаев сразится с непобежденным чемпионом RUH Fighting, казахским бойцом Дастаном Бикеном.

А за титул в полутяжелом весе поспорят действующий чемпион — Виталий "Байкал" Ананин и чемпион Hardcore Boxing — Курейша Сагов.

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