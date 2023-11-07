Егор Бероев о предателях: "Никогда не смог бы уехать из России, чтобы ни произошло"

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО творческая богема раскололась на три лагеря.

Фото: prt scr youtube.com/Диана Кади

Один лагерь затих и предпочитает молчком зарабатывать. Представители второго лагеря оказались предателями и уехали из России.

Но есть ещё и третья группа, которая выбрала для себя патриотический путь служения Родине и народу. Один из таких замечательных людей — глава благотворительного фонда "Я есть!", актёр Егор Бероев.

У актёра много друзей среди десантников, поэтому он прекрасно знает, как было тяжело им при штурме Гостомеля. А что касается отъезда в другую страну, то здесь Егор категоричен: "это моя земля, моя страна".

"Я никогда не задумывался о том, как я мог бы поступить, у меня не было вариантов. Мне часто задают эти вопросы про коллег, но я никогда себя с ними не отожествлял. Я действовал по велению сердца и воспитанию. Меня так воспитали, что я не могу не вступиться по справедливости за людей, которые нуждаются в этом", — говорит актёр.

Он отмечает, что здесь находится прах его предков, и он никогда не задумывался о том, чтобы уехать из России и в поисках сладкой жизни. Бероев отметил, что никогда бы не уехал из Отечества, в какой бы ситуации он здесь не оказался, цитирует "Царьград" артиста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

БЕРОЕВ: о любви, цензуре, истинном патриотизме, и о тех, кто не определился