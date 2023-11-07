После начала СВО творческая богема раскололась на три лагеря.
Один лагерь затих и предпочитает молчком зарабатывать. Представители второго лагеря оказались предателями и уехали из России.
Но есть ещё и третья группа, которая выбрала для себя патриотический путь служения Родине и народу. Один из таких замечательных людей — глава благотворительного фонда "Я есть!", актёр Егор Бероев.
У актёра много друзей среди десантников, поэтому он прекрасно знает, как было тяжело им при штурме Гостомеля. А что касается отъезда в другую страну, то здесь Егор категоричен: "это моя земля, моя страна".
"Я никогда не задумывался о том, как я мог бы поступить, у меня не было вариантов. Мне часто задают эти вопросы про коллег, но я никогда себя с ними не отожествлял. Я действовал по велению сердца и воспитанию. Меня так воспитали, что я не могу не вступиться по справедливости за людей, которые нуждаются в этом", — говорит актёр.
Он отмечает, что здесь находится прах его предков, и он никогда не задумывался о том, чтобы уехать из России и в поисках сладкой жизни. Бероев отметил, что никогда бы не уехал из Отечества, в какой бы ситуации он здесь не оказался, цитирует "Царьград" артиста.
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