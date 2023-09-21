Футболист Адамов заявил, что Кадыров в 2018 году ударил его в живот и спросил про пресс

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист петербургской команды "Зенит" Арсен Адамов, который сейчас играет за "Оренбург" на правах аренды, поделился, при каких обстоятельствах состоялось его знакомство с руководителем Чечни Рамзаном Кадровым.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

По его словам, это случилось в 2018 году, когда он был игроком молодёжной команды "Ахмата". Как пояснил футболист, приехав со сборов, команда попала на праздничный банкет, организованный Кадыровым.

"Когда я подошёл с ним сфотографироваться, то он ударил меня в живот и спросил: "Где твой пресс? Надо качать!" — рассказал игрок сайту Sport24.

Он добавил, что до этого момента съел много мясных блюд.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Он подтвердил информацию о том, что был в столичной больнице. Но речь идёт о посещении его больного дяди Магомеда Кадырова. Глава Чечни подчеркнул, что сам не нуждается в лечении, поскольку жив и здоров.

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